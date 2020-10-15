وأكد ترامب في مداخله له مع المذيع الأمريكي ستيوارت فارني من قناة بيزنس فوكس: "إذا فاز بايدن، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة"..أنت تعرف ذلك، لقد قلت ذلك في كل مكان"
وأضاف الرئيس الأمريكي إنه قبل 10 سنوات، "توقع الجميع بحلول عام 2019 أن يكون اقتصاد الصين أكبر من الولايات المتحدة"
وتابع: "إلا أن ذلك لم يحدث لأنني انتخبت، اتضح العكس".
واتهم ترامب مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة "تويتر، وفيسبوك" بأنهما يتصرفان كما لو كانا "الذراع الثالثة لـ الحزب الديمقراطي"
وفي عام 2018، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على الصلب المستورد و 10٪ رسوما جمركية على الألومنيوم المستورد.
كما فرض عددًا من رسوم "مكافحة الإغراق"، ويحدث الإغراق عندما يبيع المصنعون منتجًا إلى بلد آخر بأسعار منخفضة بشكل غير عادي.
وقال ترامب أيضًا إن إدارته ستجعل الصين تمول مشروع قانون تحفيز أمريكي.
واوضح ترامب ردا على سؤال مذيع فوكس: "هناك الكثير من الطرق، وهناك الكثير من الوسائل وسأعرف كل واحد منها" مضيفا "لقد اكتشفتهم بالفعل، أنت تعلم أننا أخذنا مليارات ومليارات الدولارات للصين على مدار العامين الماضيين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ترامب يُحذر: الصين ستبتلع أمريكا حال فوز بايدن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.