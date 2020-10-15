ترامب يُحذر: الصين ستبتلع أمريكا حال فوز بايدن

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، من مخاطر فوز منافسه في الانتخابات الامريكية عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، قائلا: إن الصين ستبتلع الولايات المتحدة إذا ما أصبح بايدن رئيسا".

وأكد ترامب في مداخله له مع المذيع الأمريكي ستيوارت فارني من قناة بيزنس فوكس: "إذا فاز بايدن، فإن الصين ستمتلك الولايات المتحدة"..أنت تعرف ذلك، لقد قلت ذلك في كل مكان"

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وأضاف الرئيس الأمريكي إنه قبل 10 سنوات، "توقع الجميع بحلول عام 2019 أن يكون اقتصاد الصين أكبر من الولايات المتحدة"

وتابع: "إلا أن ذلك لم يحدث لأنني انتخبت، اتضح العكس".

واتهم ترامب مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة "تويتر، وفيسبوك" بأنهما يتصرفان كما لو كانا "الذراع الثالثة لـ الحزب الديمقراطي"

وفي عام 2018، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25٪ على الصلب المستورد و 10٪ رسوما جمركية على الألومنيوم المستورد.

كما فرض عددًا من رسوم "مكافحة الإغراق"، ويحدث الإغراق عندما يبيع المصنعون منتجًا إلى بلد آخر بأسعار منخفضة بشكل غير عادي.

وقال ترامب أيضًا إن إدارته ستجعل الصين تمول مشروع قانون تحفيز أمريكي.

واوضح ترامب ردا على سؤال مذيع فوكس: "هناك الكثير من الطرق، وهناك الكثير من الوسائل وسأعرف كل واحد منها" مضيفا "لقد اكتشفتهم بالفعل، أنت تعلم أننا أخذنا مليارات ومليارات الدولارات للصين على مدار العامين الماضيين".