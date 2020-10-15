وزير الخارجية السعودي: إيران سبب المشكلات في العالم

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن إيران سبب المشكلات في العالم، لافتا إلى أنها تواصل زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين.
وأوضح فرحان في تصريحات نقلتها شبكة "العربية"، أن أزمة اليمن جاءت بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها.
وأشار وزير الخارجية السعودية إلى أن جهود السلام في الشرق الأوسط يجب أن تركز على إعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف فرحان، خلال مشاركته على الإنترنت في فعالية لإحدى المؤسسات الفكرية الأمريكية: "في نهاية المطاف، أن الشيء الوحيد الذي بإمكانه توفير سلام واستقرار دائمين هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
كان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان كشف أمس الأربعاء، عن خطورة البرنامجين النووي والصاروخي لإيران على المنطقة بأكملها.
ووفقا لـ "العربية"، قال وزير الخارجية السعودي، خلال لقائه بنظيره الأمريكي مايك بومبيو في العاصمة الأمريكية واشنطن، لإطلاق "الحوار الاستراتيجي بين البلدين" إن البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدا كبيرا للمنطقة، داعيا إلى التصدي لزعزعة إيران لاستقرار المنطقة.
وبدوره، أكد بومبيو أن إيران تهدد أمن المنطقة وأمن السعودية معا.
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