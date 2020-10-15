وزير الخارجية السعودي: إيران سبب المشكلات في العالم

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن إيران سبب المشكلات في العالم، لافتا إلى أنها تواصل زعزعة استقرار المنطقة بدعم الميليشيات والإرهابيين.

وأوضح فرحان في تصريحات نقلتها شبكة "العربية"، أن أزمة اليمن جاءت بسبب ميليشيات الحوثي ودعم إيران لها.

وأشار وزير الخارجية السعودية إلى أن جهود السلام في الشرق الأوسط يجب أن تركز على إعادة التفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأضاف فرحان، خلال مشاركته على الإنترنت في فعالية لإحدى المؤسسات الفكرية الأمريكية: "في نهاية المطاف، أن الشيء الوحيد الذي بإمكانه توفير سلام واستقرار دائمين هو اتفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين".