من دون وفاة.. موريتانيا تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل 12 حالة شفاء، و5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال 24 ساعة الأخيرة.

فيما لم تسجل أي حالة وفاة.



وأشارت الوزارة في بيانها اليومي إلى أن توزيع الحالات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية كان على النحو التالي:

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- نواذيبو 2

- الزويرات 1

- تفرغ زينة 1

- تيارت 1



وقالت الوزارة إنه تم خلال ال 24 ساعة الأخيرة إجراء 335 فحصا، من بينها 12 فحص متابعة، و323 فحص تشخيص.

وبحصيلة اليوم، يرتفع عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 7585 حالة، فيما يترفع عدد حالات الشفاء إلى 7326، وعدد الوفيات إلى 163 حالة.

وكانت دول القارة الأفريقية سجلت قفزة فى إصابات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,603,982 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 39,122 حالة وفاة وتعافى 1,325,204 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.