تويتر يغلق حساب حملة ترامب

علق موقع التواصل الاجتماعي تويتر مؤقتًا حساب رئيس الحملة الانتخابية في الولايات المتحدة بدعوى نشره معلومات خاصة، تضمنها مقطع فيديو، يشير مقال نشرته صحيفة نيويورك بوست مؤخرًا إلى أنه وصف المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن بأنه "كاذب دمر بلدنا منذ سنوات".

ونشر المقال المنشور على موقع صحيفة "نيويورك بوست" رسائل بريد إلكتروني مسربة تشير إلى أنه في عام 2015، أثناء العمل في شركة الغاز الطبيعي الأوكرانية، قام نجل بايدن هانتر بترتيب لقاء نائب الرئيس آنذاك جو بايدن مع مسؤول تنفيذي كبير في الشركة.

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وتم العثور على رسائل البريد الإلكتروني على قرص صلب تم تسليمه في ورشة إصلاح في عام 2019 ولم يتم جمعها مطلقًا.

والتقط محرك الأقراص في وقت لاحق بواسطة محامي ترامب الشخصي السابق رودي جولياني.

وعندما حاولت حملة ترامب نشر التغريدة، علق تويتر حسابه "لانتهاكه قواعد نشر المعلومات الخاصة"، وتم تنفيذ التعليق قبل التحقق من صحة المقال.

ولم تستبعد حملة جو بايدن إمكانية عقد اجتماع بين بايدن ومسؤول تنفيذي في الشركة الاوكرانية "بوريسما القابضة"، مشيرًا فقط إلى أنه لا يمكن العثور على أي سجل للاجتماع في "جداول بايدن الرسمية".

وحدث تعليق الحساب في نفس اليوم الذي فرض فيه عملاق وسائل التواصل الاجتماعي رقابة على الحساب الأساسي لحملة ترامب لنشره قصة نجل بايدن.

كما حظر تويتر أيضًا العديد من حسابات المستخدمين الآخرين لنشرها روابط إلى القصة لاحتوائها على ما وصف بـ "المواد المخترقة"

وفي يوم الأربعاء، أقر الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، جاك دورسي ، بأنه تم التواصل ولم يكن رد الفعل رائعًا، وحظر مشاركة عناوين الـ URL عبر تغريدة أو رسالة مباشرة بدون أي سياق وهو سبب الحظر الذي وصفته حملة الرئيس الامريكي بأنه "غير مقبول".