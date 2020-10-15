الخصاونة: جريمة الزرقاء هزت وجدان كل أردني

دوت الخليج :- قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مؤتمر صحفي من رئاسة الوزراء الاربعاء ان جريمة الزرقاء هزت وجدان كل أردني . وبين الخصاونة انه سيتم التعامل مع القضية بحزم ومحاسبة كل المتورطين .

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