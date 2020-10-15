الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن علاج كورونا المستخدم لتعافي ترامب

ووجدت التجربة السريرية لمنظمة الصحة العالمية أن "أنظمة الريمديسفير والهيدروكسي كلوروكوين ولوبينافير والإنترفيرون يبدو أنها ذات تأثير ضئيل على الوفيات داخل المستشفى".

ومع ذلك، قال الباحثون إن الدراسة أجريت في المقام الأول لفحص التأثير على الوفيات داخل المستشفى، ولم يتم مراجعة البحث حتى الآن.

ووفقًا لنسخة من الدراسة التي اطلعت عليها صحيفة فايننشال تايمز، وجدت أن "أنظمة الريميدسيفير والهيدروكسي كلوروكوين ولوبينافير والإنترفيرون يبدو أنها ذات تأثير ضئيل على معدل الوفيات داخل المستشفى.

وأظهرت نتائج تجربة منظمة الصحة العالمية أيضًا أن الأدوية كان لها تأثير ضئيل على مدة بقاء المرضى في المستشفى، ومع ذلك ، قال باحثو منظمة الصحة العالمية إن الدراسة مصممة في المقام الأول لتقييم التأثير على الوفيات داخل المستشفيات.

وكان ريميدسيفر واحدًا من سلسلة من الأدوية المستخدمة لعلاج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أن ثبتت إصابته بكورونا كوفيد 19، وتم تطويره من قبل شركة الأدوية الأمريكية جاليد ساينسس، في البداية كدواء محتمل لعلاج الإيبولا.

وحصل ريميدسيفر على موافقة جزئية للاستخدام في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد أن أظهرت تجربة أجرتها معاهد الصحة الوطنية الأمريكية في أبريل أنها قطعت وقت التعافي من كوفيد 19 من 15 يومًا إلى 11 .

وفي يوليو، أصدرت شركة "جاليد" الأمريكية المزيد من البيانات التي تشير إلى العلاج قد يقلل من احتمالية الوفاة، ولكن لم يتم تأكيد هذه النتيجة في تجربة عشوائية محكومة - المعيار الذهبي للموافقة على الدواء.