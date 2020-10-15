ترامب يكشف حقيقة إغلاق بلاده من جديد لمواجهة كورونا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عدم وجود نية لدى الإدارة الأمريكية لإغلاق البلاد، حتى مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الرئيس الأمريكي في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية إن السلطات تعاملت بشكل فعال مع الفيروس، مشيرا إلى أن الصغار والشباب لديهم نسبة عالية من المناعة ضد الفيروس.

ومن ناحية أخرى، قال ترامب إن نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر ستكون متاحة يوم الانتخابات.

ورد ترامب عندما سئل عما إذا كان يتوقع أن تكون هناك نتيجة انتخابات يوم 3 نوفمبر، قائلا "ينبغي أن يكون الأمر كذلك".

وأضاف : "لقد فزنا بالكثير من القضية" متابعا "الكثير من القضايا التي فزنا بها، يجب عليهم تقديم نتيجة ... لقد فزنا بالعديد من الحالات التي أصبح فيها 3 نوفمبر يومًا مهمًا للغاية."

وأكد ترامب أن كل ما يريده هو انتخابات نزيهة، ولكن من غير المؤكد ما إذا كان سيتم الإعلان عن الفائز في الانتخابات بحلول نهاية 3 نوفمبر؛ لأن هناك ست ولايات متأرجحة - هي ميشيجان ونورث كارولينا وأوهايو وبنسلفانيا وتكساس وويسكونسن - وستسمح بوصول بطاقات الاقتراع عبر البريد في وقت متأخر طالما أنها كذلك، مختومة بالبريد يوم الانتخابات.