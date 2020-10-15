أسماء الأسد تزور عددا من المشروعات التنموية بريف اللاذقية

أجرت أسماء الأسد قرينة الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، جولة إلى ريف اللاذقية، وشاهدت العديد من المشاريع التنموية البسيطة.

ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على موقع "فيسبوك"، مجموعة من الصور وثقت الزيارة التي قامت بها.

وبحسب البيان المنشور، زارت أسماء الأسد قرى بيت سوهين، نقورو، وطى دير زينون.

واستمعت أسماء الأسد لأفكار واقتراحات الأهالي حول تحسين واقعهم الإنتاجي مع التركيز على الخطوات والحلول ذات الأثر الواسع والجماعي الذي يطال كل القرى وجميع الأهالي.

وكانت أسماء الأسد قد زارت، أمس الأربعاء، قريتي البقيعة والبور في ريف منطقة القرداحة التابعة لمحافظة اللاذقية والتقت الأهالي المتضررين من الحرائق.