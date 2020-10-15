أجرت أسماء الأسد قرينة الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، جولة إلى ريف اللاذقية، وشاهدت العديد من المشاريع التنموية البسيطة.
ونشرت الصفحة الرسمية للرئاسة السورية على موقع "فيسبوك"، مجموعة من الصور وثقت الزيارة التي قامت بها.
وبحسب البيان المنشور، زارت أسماء الأسد قرى بيت سوهين، نقورو، وطى دير زينون.
واستمعت أسماء الأسد لأفكار واقتراحات الأهالي حول تحسين واقعهم الإنتاجي مع التركيز على الخطوات والحلول ذات الأثر الواسع والجماعي الذي يطال كل القرى وجميع الأهالي.
وكانت أسماء الأسد قد زارت، أمس الأربعاء، قريتي البقيعة والبور في ريف منطقة القرداحة التابعة لمحافظة اللاذقية والتقت الأهالي المتضررين من الحرائق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسماء الأسد تزور عددا من المشروعات التنموية بريف اللاذقية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.