يستعد البرلمان المكسيكي للتصويت على إضافة الشرعية لتداول نبات الحشيش في جميع أنحاء البلاد، خلال الأسبوعين المقبلين.
ومن ناحية أخرى، اعترفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بتدخينها الحشيش، في وقت سابق، وذلك خلال نقاش حاد مع جوديث كولينز، منافستها على رئاسة وزراء نيوزيلندا.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلال المناظرة الثانية من الأربع بين الطرفين، استخدمت كولينز مرة أخرى أسلوبًا معاديًا أزعج أرديرن.
وعلى الرغم من الأجواء العدائية التي اتسمت بها المناظرة، إلا أن الثنائي توصلا إلى اتفاق غير متوقع بشأن تمديد فترات البرلمان من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، والتي يمكن أن تصبح قانونًا بعد الانتخابات.
وإلى جانب ذلك، ناقشت الاثنتان، الاستفتاء على تقنين الحشيش والقتل الرحيم الذي سيجري في أثناء الانتخابات العامة المقبلة.
وبينما أعلنت جاسيندا وجوديث التصويت على اقتراح القتل الرحيم، إلا أنهما اختلفتا بشأن تقنين الحشيش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرلمان المكسيكي يستعد لتقنين تناول الحشيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.