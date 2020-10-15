البرلمان المكسيكي يستعد لتقنين تناول الحشيش

يستعد البرلمان المكسيكي للتصويت على إضافة الشرعية لتداول نبات الحشيش في جميع أنحاء البلاد، خلال الأسبوعين المقبلين.

ومن ناحية أخرى، اعترفت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، بتدخينها الحشيش، في وقت سابق، وذلك خلال نقاش حاد مع جوديث كولينز، منافستها على رئاسة وزراء نيوزيلندا.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلال المناظرة الثانية من الأربع بين الطرفين، استخدمت كولينز مرة أخرى أسلوبًا معاديًا أزعج أرديرن.

وعلى الرغم من الأجواء العدائية التي اتسمت بها المناظرة، إلا أن الثنائي توصلا إلى اتفاق غير متوقع بشأن تمديد فترات البرلمان من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، والتي يمكن أن تصبح قانونًا بعد الانتخابات.

وإلى جانب ذلك، ناقشت الاثنتان، الاستفتاء على تقنين الحشيش والقتل الرحيم الذي سيجري في أثناء الانتخابات العامة المقبلة.

وبينما أعلنت جاسيندا وجوديث التصويت على اقتراح القتل الرحيم، إلا أنهما اختلفتا بشأن تقنين الحشيش.