الصحة العالمية تعلن عن صدمة بشأن أدوية علاج كورونا .. تفاصيل

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن عدم فاعلية الأدوية المتواجدة حاليا على نسبة وفيات فيروس كورونا المستجد في العالم.

وتوصلت الدراسة الى عدم فاعلية الأدوية المستخدمة بما في ذلك ريمديسيفير، في تقليل نسبة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، في صدمة جديدة للعالم.

وكشفت دول أوروبية النقاب عن إجراءات جديدة صارمة لمحاولة الحد من زيادة الإصابات بفيروس كورونا الذي حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس من أنه يمثل "قلقًا كبيرًا".

وفي إشارة إلى الاضطراب الذي أحدثه فيروس كورونا كوفيد 19 حتى في أروقة السلطة في الولايات المتحدة، أوقفت كامالا هاريس، نائبة المرشح الرئاسي الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، السفر بعد إصابة أحد العاملين بالمرض وغادرت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين قمة في بروكسل فجأة لسبب مماثل.

وفي فرنسا، فتشت الشرطة منزل وزير الصحة في إطار تحقيق عن تعامل الحكومة مع أزمة فيروس كورونا.

ومع استمرار انتشار المرض بلا هوادة، يواجه الملايين في إنجلترا قيودًا أكثر صرامة، بما في ذلك حظر الاختلاط المنزلي، بينما يفرض حظر التجول في باريس وثماني مدن فرنسية أخرى، وفي ألمانيا، هناك قيود جديدة على الأشخاص الذين يتجمعون في المناسبات.

ومع ما يقرب من 1.1 مليون حالة وفاة بسبب الفيروس المستجد وما يقرب من 40 مليون حالة في جميع أنحاء العالم، تواجه البلدان في أجزاء كثيرة من العالم خيارات صعبة حول كيفية السيطرة على المرض دون الدمار الاقتصادي والاجتماعي الناجم عن عمليات الإغلاق على مستوى البلاد.