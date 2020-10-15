هل أصيب بـ كورونا.. الرئيس الصيني يتعرض لنوبة سعال شديدة.. فيديو

أظهرت لقطات، الرئيس الصيني شي جين بينج، وهو يسعل بشكل متكرر، وذلك خلال إلقاء خطاب أمس الأبعاء، بمدينة شنجن، بالقرب من هونج كونج، مما أثار تكهنات بشأن صحته.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تعرض شي إلى نوبة سعال متكررة، وسمع صوتها في الدقائق العشر الأخيرة من خطاب ألقاه في شنتشن.

وقطع التلفزيون الحكومي مرارًا وتكرارًا، اللحظات التي يسعل فيها، لكنه التقط اللحظة التي رفع يده إلى فمه، كما سمع صوت الرئيس وهو يرتشف من كوب من الماء لتطهير حلقه من الكحة.

وأثار هذا الأمر تكهنات العديد من الأشخاص بشأن صحته، وسط وسط تفشي فيروس كورونا.

وذكرت قناة "أبل" بهونج كونج، أن شي قطع رحلته بعد ذلك وعاد إلى بكين، إلا أن صحيفة "ديلي ميل" لم تتمكن من التحقق من ذلك.

وجاءت زيارة الرئيس الصيني لشنجن وسط جولة في جنوب الصين، حيث تم تصويره وهو يلتقي الحشود بدون قناع، على الرغم من أنه كان على مسافة بعيدة بينهم.