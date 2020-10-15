نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط جامعة الكويت تسجيل دخول portal.ku.edu.kw نظام القبول الالكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسجيل دخول جامعة الكويت يمكن للطلبة أن يستخدموا الرابط الخاص بالتسجيل في جامعة الكويت وهذا حتى يتمكنوا من الدخول إلى الصفحة المطلوبة بغير الحاجة إلى زيارة الكثير من المواقع الإلكترونية الأخرى، حيث يعتبر نظام التسجيل من ضمن الأنظمة الإلكترونية التي تمنحها الجامعة من خلال موقعها على الإنترنت، ومن ضمن تلك الأنظمة: نظام Blackboard للتعلم عن بعد وأيضًا نظام التدريب الإلكتروني TRACK بجانب أيضًا نظام الخدمة الذاتية KU HRMS.

جامعة الكويت تسجيل دخول portal.ku.edu.kw

لقد تم إنشاء جامعة الكويت في الشهر العاشر من سنة 1966م، وتضمنت هذه الجامعة كلية الآداب والتربية والعلوم وكلية البنات فقط عند إنشائها ولكن عدد الكلمات بها بلغ ١٧ كلية في الوقت الحالي، ومن ضمنها: كلية الدراسات الإسلامية وكلية الشريعة وكذلك كلية الهندسة والبترول، وهذا إلى جانب كلية العلوم الطبية المساعدة، وتجاهد جامعة الكويت إلى تطوير وتحديث التنمية البشرية، بجانب التميز في التعليم وأيضًا البحث العلمي حيث يمكنكم تسجيل دخول جامعة الكويت portal.ku.edu.kw كما نوضح في الفقرة التالية.

تسجيل دخول جامعة الكويت للمقررات

لقد قامت جامعة الكويت بإتاحة نظام التسجيل للمقررات الدراسية على شبكة الإنترنت حتى تتم المحافظة على أوقاتهم، ولكي يتمكن الطلاب من تسجيل موادهم الدراسية ينبغي عليهم أولًا أن يقوموا باتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

قم بالدخول إلى الموقع الخاص بجامعة الكويت وهذا من خلال الضغط على الرابط التالي: http://www.kuniv.edu/ku/ar/index.htm والمتابعة.

قم بالضغط على الطّلاب وبعدها قم باختيار الخدمات الإلكترونية.

قم بالنقر على نظام الخاص بالتسجيل الإلكتروني وبعدها قم بتغيير اللغة الى اللغة العربية.

قم بإدخال كلمة المرور واسم المستخدم وبعدها قم بالضغط على زر الدخول.

قم بالدخول على الخدمات الإلكترونية وبعدها اختر خدمات التسجيل.

قم بالضغط على خيار التّسجيل وبعدها قم بالموافقة على قوانين الاستخدام.

قم بالدخول على أيقونة الموافقة وبعدها قم بإدخال وتسجيل المواد المطلوبة.

تسجيل دخول جامعة الكويت للطلاب الجدد

يقوم خريجو الثانوية العامّة على التقديم على القبول أثناء المدة المحددة بجامعة الكويت وهذا من خلال السير على الخطوات التالية: