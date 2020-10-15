طرق تجديد رخصه القيادة السعودية للوافدين في المملكة العربية السعودية

طرق تجديد رخصه القيادة في السعودية للوافدين أتاحت منصة ابشر برنامج ابشر الإلكتروني بالاتفاق مع وزاره الداخلية حيث يستطيع أي مواطن استخدام برنامج ابشر في جميع الخدمات المرورية وخاصه تجديد رخصه السيارة وهو في منزله مما يوفر على المواطن الوقت والتعب وخصوصا في ظل الظروف الأخيرة التي يشهدها العالم أجمع لتصدى انتشار فيروس كورونا covid 19, وقد قامت وزاره الداخلية بوضع عده شروط والتي يجب توافرها تجديد رخصه القيادة السعودية للوافدين حتى يتمكن الأشخاص من التجديد أو الاستبدال عن طريق برنامج ابشر الإلكتروني, وسنعرض هذه الشروط التي وضعتها الوزارة وهى كالتالي :

يجب على الشخص إرسال صوره شخصيه إلى مكتب الأحوال المدينة للمواطنين السعوديين أو إرسال الصورة إلى مصلحه الجمارك بالنسبة للوافدين المقيمين بالسعودية .

دفع كافه الرسوم المالية لتجديد الرخصة ودفع المخالفات المرورية إن وجدت. تسليم الرخصة القديمة عند استلام الرخصة الجديدة في إدارة المرور حيث يتم إعلام الشخص عن ميعاد استلام الرخصة الجديدة عن طريق رسالة على الجوال الخاص به. إحضار شهاده الخبرة لقائد السيارة القديم . أن يكون عمر الشخص فوق ال18 سنه فيما فوق. أن يكون تجديد الرخصة لشخص على قيد الحياه . الرجوع إلي إدارة المرور في حاله تأخر الرسالة التي تصل للجوال عن أسبوع وإلا سيتم عمل مخالفه ماليه على قائد السيارة. اختيار أعوام صلاحيه رخصه القيادة حسب ما تم دفعه من رسوم.

وحرصا من المملكة العربية السعودية على راحه المواطنين وتوفير الوقت والمجهود فقد قامت وزاره الداخلية بتسهيل كافه الإجراءات لتجديد رخصه القيادة عن طريق برنامج ابشر الإلكتروني

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية السعودية.

الدخول إلى برنامج ابشر وإدخال جميع البيانات المطلوبة.

إذا كنت جديد على موقع ابشر فعليك تسجيل دخول مستخدم جديد وتقوم بكتابه اسمك ورقم الهوية وكتابه كلمه مرور قويه كل البيانات المطلوبة.

بعد فتح الموقع قم بفتح أيقونة الخدمات الإلكترونية ثم كتابه كلمه المرور قي المربع الموجود .

بعد انتهاء التسجيل بموقع ابشر قم بفتح أيقونة تجديد رخصه القيادة.

الصفحة التالية بعد هذه الإجراءات هي صفحه الشروط والأحكام يجب قراتها ثم الضغط على كلمه (تأكيد).

ستظهر صفحه اخزي قم بالضغط على تجدد الرخصة .

ثم اختيار أعوام صلاحيه رخصه القيادة التي قمت بسداد الرسوم المالية لها سابقا.

ستظهر صفحه خاصه بجميع المعلومات عن رخصه القيادة الجديدة تأكد من أن جميع البيانات صحيحه ثم اضغط تأكيد.

سيظهر مربع مكتوب به ( تم تجديد الرخصة بنجاح ) وعليك الطريقة التي تناسبك في استلام الرخصة الجديدة إما من خلال استلامها من البريد السعودي ودفع رسوم للتوصيل فقط أو الذهاب لاستلام الرخصة في المرور.

لتجديد رخصه قياده جديده في السعودية لاتباع الخطوات التالية :

شروط تجديد الرخصة للوافدين هي من الأشياء التي يبحث عنها الكثير في مؤشرات البحث ولذلك قامت وزاره الداخلية السعودية بتسهيل الأمر على المواطنين و المقيمين و طرح المزيد من الخدمات و التي من بينها تجديد رخصه القيادة والحصول عليها و يمكنكم اليوم من خلل الموقع الإلكتروني أبشر التعرف على الكثير من الخدمات المرورية, و يجب الأخذ في الاعتبار أن هناك غرامه تأخير تجديد رخصه السيارة و التي قد تصل من 300-500 ريال سعودي في السنه ويتم بدء حساب الغرامة بعد 60 يوما من وقت انتهاء الرخصة.

و قد قام إدارة المرور العامة بتوفير رقم المرور الموحد المجاني السعودي في مختلف مناطق المملكة وبإمكان جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من الاتصال علي رقم الإدارة العامة للمرور من خلال الرقم 0114092446 و كما قامت الإدارة العامة للمرور بتخصيص رقم موحد لكل منطقة والأرقام.