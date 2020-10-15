طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه الوطنية السعودية برقم الحساب

الاستعلام عن فاتورة المياه من الخدمات الهامة التي يحتاج إليها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية وذلك من أجل معرفة قيمة الفاتورة والاستعلام عن جميع المعلومات الأخرى التي تتعلق بفاتورة الكهرباء وتوفر شركة الكهرباء في السعودية إمكانية الاستعلام عن الفاتورة بكل سهولة من خلال شبكة الإنترنت مما سهل على الجميع إمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه في أي وقت وبكل سهولة من خلال الموقع الخاص بمعرفة فاتورة الكهرباء.

الاستعلام عن فاتورة المياه الوطنية السعودية برقم الحساب

يمكن لجميع الراغبين والباحثين عن طريقة طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه الاستعلام عنها بكل سهولة من خلال موقع شركة الكهرباء الرسمي من خلال متصفح الإنترنت وبشكل مجاني باتباع الخطوات المطلوبة ويلزم أن يكون لديك رقم الحساب لكي تستطيع الحصول على جميع المعلومات الخاصة بفاتورة الكهرباء ويمكنك أتباع الخطوات الآتية لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه بشكل صحيح.

توجه إلى موقع شركة الكهرباء السعودي الرسمي من خلال شبكة الإنترنت.

الرسمي من خلال شبكة الإنترنت. بعد الدخول إلى الموقع عليك الدخول إلي حسابك الشخصي من خلال كتابة بياناتك الشخصية.

إن لم يكن لديك حساب بالفعل على الموقع قم بإنشاء حساب جديد وتأكيده.

بعد الدخول إلي حسابك من خلال كتابة البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم أو رقم الهوية أو رقم الإقامة وكلمة المرور.

قم بالدخول إلى الخدمات الإلكترونية التي يقدمها موقع شركة الكهرباء.

ستظهر لك العديد من الخدمات المجانية المتاحة قم بالضغط على خيار ” الاستعلام عن فاتورة المياه “.

ستظهر لك خانة كتابة رقم حسابك الخاص بالكهرباء قم بكتابة بشكل صحيح وكتابة رمز التأكيد.

بعد ذلك ستظهر لك جميع بيانات الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية

توفر الشركة الكهرباء السعودية لجميع المواطنين إمكانية الاستعلام عن فاتورة المياه بكل سهولة من خلال العديد من الطرق المختلفة فلا يقتصر الأمر على رقم الحساب فقط بل يمكن للجميع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الهوية ويمكنك أتباع الخطوات التي تم شرحها في أعلى الموضوع وتطبيقها لكي تستطيع الاستعلام عن فاتورة الكهرباء وبدلا من كتابة رقم الحساب قم بكتابة رقم الهوية وستظهر لك جميع البيانات بشكل صحيح.