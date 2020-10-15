كيفية الحصول علي قروض بنك التسليف وشروطها

تسعى حكومة المملكة السعودية لتحقيق الحياة الكريمة لمواطنيها، تتييح من خلال بنك التسليف عدة قروض متنوعة تساعد المواطنين علي تلبية احتياجاتهم الضرورية وحل مشاكلهم المالية، ويعد بنك التسليف من اهم البنوك في المملكة حيث أنه يقدم القروض لأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط، بتقديم هذة القروض تكون قد ساهمت الدولة في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين بعد ما نتج عن الاجراءات الصحية الاحترازية، لمواجهة جائحة كورونا التي هبطت علي العالم اجمع وتسببت في خسائر فادحة في الاقتصاد العالمي بشكل عام، وتتسم هذة القروض بالسهولة والمرونة في الحصول عليها وأيضا في طريقة سدادها للبنك .

خطوات الحصول علي قروض بنك التسليف

علي المتقدم القيام بعدة خطوات مرتبة للحصول علي القروض التي يوفرها بنك التسليف، وفما يلي نقدم هذة الخطوات :

أن يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك التسليف .

قم بإدخال البيانات المطلوبة كرقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد في صفحة التقديم بكل دقة .

علي المتقدم النقر علي أيقونة ارسال الطلب .

يقوم البنك بالتأكد من صحة البيانات المقدمة، وعند قبول الطلب يتم وضع قيمة القرض في الحساب البنكي الخاص بالمقترض.

شروط قرض الزواج من بنك التسليف

يكون قرض الزواج احد أنواع الدعم التي تقدمة المملكة لمساعدة الشباب المقبل علي الزواج، وذلك لشراء متطلبات الزواج الأزمة لإتمام عملية الزواج، وتكون كالاتي :

أن يكون المتقدم للحصول علي قرض يتزوج للمرة الاولي، وفي حالة وفاه الزوجة المتقدم أو طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها يجوز له الحصول علي القرض . أن يكون عمر المتقدم لا يزيد عن 40 عام يشترط عدم مرور عامين علي تاريخ عقد النكاح المصدق علية من قبل المحكمة عند تقديمة للحصول علي القرض . أن تكون الزوجة معاها الجنسية السعودية أو تحمل أحد جنسيات دول الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي .

شروط قرض الأسرة من بنك التسليف

للحصول علي بنك الأسرة يجب توافر عدة شروط في المتقدم، وهي كالتالي :

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية .

يتوجب أن يكون نصيب الفرد من دخل الأسرة لا يتعدى ألفان ريال سعودي .

يتم إدخال البيانات الخاصة بكافة أبناء الأسرة ، وفي حالة تجاوز عمر الذكور 24 عام أو حصل علي وظيفة حكومية أو تجوز لا يتم حسابة من أفرد الأسرة .

في حالة حصول البنات من أفراد الأسرة علي وظيفة حكومية أو تزوجها لا تحسب ضمن أفراد الأسرة .

شروط قرض الترميم من بنك التسليف

هناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول علي قرض الترميم من بنك التسليف، وتكون كالتالي :

أن يكون منزل المتقدم للحصول علي قرض الترميم مر علي بناءه 5 سنوات . في حالة حصول المتقدم علي قرض أخر لنفس العقار لابد من مرور 8 سنوات علي ذلك . يجب تقديم ما يثبت ملكية العقار للمراد ترميمه للمتقدم . في حالة انتقال ملكية العقار بين الأقارب من الدرجة الأولى فيجب أن يكون قد مضى على انتقال الملكية ما لا يقل عن عامين . أن يكون عمر المتقدم 21 عام لا يقل عن ذلك. أن يقدم المتقدم للحصول علي القرض وثيقة من صندوق التنمية العقارية ما يثبت الاتفاق علي التسديد، وذلك اذا كان العقار مرهون لوزارة الإسكان أو صندوق التنمية العقارية .

وفي نهاية مقالنا نكون قد أوضحنا طريقة التسجيل في بنك التسليف، وشروط الحصول علي كل قروض من قروضه بما يتناسب مع ظروف المواطنين في المملكة .