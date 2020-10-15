32 وفاة و2423 إصابة بفيروس كورونا منها 12 إصابة خارجية في الأردن

دوت الخليج :- سُجلت في الأردن، الأربعاء، 32 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و2423 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 30550، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.
وتعد حصيلة يوم الأربعاء هي الأعلى على صعيد الوفيات والإصابات اليومية في الأردن منذ بدء الجائحة.
من بين الإصابات سُجلت 12 إصابة خارجية، 11 من بين القادمين من الخارج، وإصابة لسائق شاحنة قادم عبر مركز حدود العمري.
وأعلن الموجز عن 105 حالات شفاء جديدة في المستشفيات المعتمدة.
وأُجري 25295 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 1490236 فحصا.
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