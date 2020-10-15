وجاء فى البيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية روسيا وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، الذى نُشِر على موقع وزارة الخارجية الأوزبكية "سنواصل تعزيز التفاعل من أجل دفع عملية المصالحة الوطنية الأفغانية وإعادة إعمار البلاد"، وذلك وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
ووفقا للمكتب الصحفى لوزارة الخارجية الأوزبكية، شارك وزراء الخارجية فى الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى وروسيا فى مؤتمر عبر الفيديو.
وأعرب الوزراء عن "قلقهم إزاء ارتفاع مستوى التهديد الإرهابى فى أفغانستان ووجود منظمات إرهابية دولية فى هذا البلد".
كما أكد البيان المشترك أنه "لا يمكن تحقيق سلام شامل ودائم فى أفغانستان إلا من خلال مفاوضات شاملة بين الأفغان أنفسهم حول تسوية سياسية".
كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد أعلن فى نهاية أغسطس الماضى أن محاربة الإرهاب فى أفغانستان تعد من أولويات موسكو.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بيان مشترك لروسيا ودول آسيا الوسطى لتعزيز المصالحة وإعادة إعمار أفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.