بيان مشترك لروسيا ودول آسيا الوسطى لتعزيز المصالحة وإعادة إعمار أفغانستان

وجاء فى البيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزراء خارجية روسيا وقرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان، الذى نُشِر على موقع وزارة الخارجية الأوزبكية "سنواصل تعزيز التفاعل من أجل دفع عملية المصالحة الوطنية الأفغانية وإعادة إعمار البلاد"، وذلك وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

ووفقا للمكتب الصحفى لوزارة الخارجية الأوزبكية، شارك وزراء الخارجية فى الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول آسيا الوسطى وروسيا فى مؤتمر عبر الفيديو.

وأعرب الوزراء عن "قلقهم إزاء ارتفاع مستوى التهديد الإرهابى فى أفغانستان ووجود منظمات إرهابية دولية فى هذا البلد".

كما أكد البيان المشترك أنه "لا يمكن تحقيق سلام شامل ودائم فى أفغانستان إلا من خلال مفاوضات شاملة بين الأفغان أنفسهم حول تسوية سياسية".

كان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد أعلن فى نهاية أغسطس الماضى أن محاربة الإرهاب فى أفغانستان تعد من أولويات موسكو.