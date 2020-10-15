فرنسا والجزائر تتفقان على ضرورة حل أزمة ليبيا سياسيًا

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الخميس، توافقه مع الجزائر على أن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عسكريا.

ودعا لودريان، دول جوار ليبيا إلى مشاركة أوسع في البحث عن تسوية سياسية للأزمة في هذه البلد، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، استقبل اليوم الخميس، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الذي وصل الجزائر في ثالث زيارة له خلال العام الجاري.

وأكد بيان الرئاسة الجزائرية، أن اللقاء يأتي لاستعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وضبط أجندة مختلف آليات التعاون الثنائي وعلى رأسها اللجنة الحكومية رفيعة المستوى المنتظر أن تلتئم قبل نهاية السنة الجارية".

وأضاف أن اللقاء فرصة لمواصلة التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وخاصة الأزمة الليبية والوضع في منطقة الساحل".