رفضت ارتداء الكمامة| أول ظهور لمستشارة ترامب بعد إصابتها بكورونا

سافرت هوب هيكس، مستشارة الرئيس الأمريكي، على متن الطائرة الرئاسية إلى فلوريدا وكارولينا الشمالية، وذلك في أول ظهور لها منذ إعلان إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ورفضت هيكس، ارتداء الكمامة أثناء صعودها على متن الطائرة الرئاسية، حيث أنها لم تعلن تعافيها من الفيروس.

يذكر أن رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية رونا مكدانيل، التي أثبتت إصابتها بفيروس كورونا، في الرحلة أيضًا.

ليس من الواضح موعد عودة هيكس رسميًا إلى العمل. حيث يصادف يوم الخميس نهاية 14 يومًا من اختبارها الإيجابي بكورونا، لكن البيت الأبيض أكد أن 10 أيام كافية أيضًا للحجر الصحي إذا لم تظهر الأعراض على الشخص.

وثبتت إصابة هيكس بفيروس كورونا في 1 أكتوبر. حيث بدأت تشعر بالمرض يوم الأربعاء، 30 سبتمبر، عندما كانت في ولاية مينيسوتا برفقة ترامب. حيث عزلت نفسها على متن طائرة الرئاسة عندما عادت مع ترامب وموظفي البيت الأبيض.

وعقب إعلان إصابتها، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته وزوجته بالفيروس، ثم شفائه.