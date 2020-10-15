السودان: عائدات السلام ستنعكس على حياة الناس

كشف وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح عن تكوين لجان من الحكومة والأطراف الموقعة على إتفاق السلام وقوى الحرية والتغيير تعمل على مواءمة بنود الإتفاق مع الوثيقة الدستورية توطئة للبدء في تنفيذه.

وقال فيصل وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية "نعلم أن تطبيق إتفاق السلام سيواجه عقبات لكننا ننظر للسلام باعتباره قيمة أعلى وأكبر من أي ثمن يمكن أن يدفع" مؤكدًا مواصلة المجهودات للفراغ من عملية المواءمة خلال ايام والبدء في التنفيذ الفعلي للاتفاق، مشيرًا الى أن عائدات السلام ستنعكس على حياة الناس .

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وأكد وزير الثقافة السوداني أن الإتصالات متواصلة مع رئيس الحركة الشعبية شمال عبد العزيز الحلو من أجل إستئناف التفاوض، وقال "تم الإتفاق على البدء في عقد الورش غير الرسمية التي تم الإتفاق عليها في لقاء أديس ابابا في ٢١ اكتوبر المقبل، وتم تحديد خبراء لهذه القضايا التي ستتم مناقشتها من بينها قضية الدين والدولة، وتتواصل الورش حول القضايا المختلفة حتى تصل الى اتفاق حولها وسيعقبها التفاوض الرسمي، مشيرًا في هذا الخصوص الى مشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين في هذه الورش.



وفي ذات الإتجاه قال فيصل " أيادينا ممدودة لعبد الواحد محمد نور، ونرحب بوصوله للسودان في أي وقت وأن الحكومة جاهزة لاستقباله واستقبال اي افكار منه او من اي طرف في سبيل الوصول الى سلام شامل بحيث لا تبقى هناك بندقية مرفوعة في اي جزء لتهنأ البلاد بوضع آمن ومستقر.