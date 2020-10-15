بعد إصابة عضو في فريقه بكورونا .. جو بايدن يتهرب من الحجر الصحي

ثبتت إصابة أحد أفراد الطاقم في فريق حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة في الولايات المتحدة نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وهو ما أكدته الحملة ولكن على الرغم من ذلك كشفت عن أن المرشح الديمقراطي البالغ من العمر 77 عامًا لن يخضع للحجر الصحي.

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"وفي ظهر يوم الخميس، 15 أكتوبر، علمنا - كجزء من تتبع الاتصال بأفراد الطاقم على طائرة المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس السناتور كامالا هاريس ثبت إصابة شخص بفيروس كوفيد 19 الليلة الماضية " وفقا لما جاء في بيان يوم الخميس، والذي كشف عن أن أحد الأعضاء الإداريين في شركة الطيران التي تستأجر طائرة نائب الرئيس بايدن ثبتت إصابته.

ولم تكن نائب الرئيس السابق بايدن على اتصال وثيق بالمصاب، كما هو محدد من قبل المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في أي وقت، وفقا للبيان

وفي الواقع، لم يكن لدى بايدن أي اتصال عابر، وكان هذا الشخص على بعد أكثر من 50 قدمًا من بايدن في جميع الأوقات، ودخل وخرج من الطائرة من المدخل الخلفي، وارتدى كل من الشخص المصاب وبايدن أقنعة طوال الرحلة.

وبالنظر إلى هذه الحقائق، فقد نصح طبيب نائب الرئيس السابق والمستشارون الطبيون للحملة بأنه لا داعي لأن يقوم بايدن بالحجر الصحي.

وأعلنت هاريس في وقت سابق يوم الخميس أنها أبلغت مؤخرًا بالتشخيص الإيجابي لموظفها.

وزعمت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس أنها لم تكن على اتصال وثيق بالشخص المعني، ولم تكن تظهر عليها أعراض فيروس كورونا الجديد ، وتلقت نتيجتين سلبيتين من اختبارات كوفيد 19 التي أجريت الأسبوع الجاري.

في وقت متأخر من الليلة الماضية ، علمت أن أحد أفراد طاقم الرحلة من غير الموظفين وأحد أعضاء فريقي أثبتت إصابتهم بـ COVID لم أكن على اتصال وثيق - على النحو الذي حدده مركز السيطرة على الأمراض - مع أي منهما خلال اليومين السابقين للاختبارات الإيجابية.