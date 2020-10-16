أخبار اليمن : جريحان بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة

جريحان بنيران حرس الحدود السعودي في صعدةأصيب مواطنان بنيران حرس الحدود السعودي في مديرية منبه بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني بصعدة أن قوات حرس الحدود السعودي أطلقت نيران أسلحتها على المواطنين في منطقة الرقو بمديرية منبه، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين بجروح متفاوتة، وتضرر عدد من منازل الموطنين.

وأشار إلى تعمد الجيش السعودي باستهداف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية بصورة ممنهجة وبشكل يومي، إلى جانب القصف بالغارات الجوية والتحليق.