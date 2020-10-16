وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أوضحت الحملة فى بيان أن بايدن لم يكن مخالطا لهذا الشخص ومن ثم فإنه لا يحتاج لعزل نفسه.
وقال البيان :"نائب الرئيس السابق بايدن لم يكن فى أى وقت على صلة بهذا الشخص أو قريبا منه، طبقا للقواعد التى حددتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".
وتابع البيان أن الاثنين كانا يضعان الكمامة أثناء الرحلات التى تمت يومى الاثنين والثلاثاء.
وأضاف البيان "انطلاقا من هذه الحقائق نصحنا أطباء نائب الرئيس والمستشارون الطبيون للحملة بأنه لا حاجة لدخول نائب الرئيس فى عزل صحى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد سفره مع مصاب بكورونا .. حملة بايدن : المرشح ليس بحاجة للعزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.