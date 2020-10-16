بعد سفره مع مصاب بكورونا .. حملة بايدن : المرشح ليس بحاجة للعزل

وحسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك"، أوضحت الحملة فى بيان أن بايدن لم يكن مخالطا لهذا الشخص ومن ثم فإنه لا يحتاج لعزل نفسه.

وقال البيان :"نائب الرئيس السابق بايدن لم يكن فى أى وقت على صلة بهذا الشخص أو قريبا منه، طبقا للقواعد التى حددتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها".

وتابع البيان أن الاثنين كانا يضعان الكمامة أثناء الرحلات التى تمت يومى الاثنين والثلاثاء.

وأضاف البيان "انطلاقا من هذه الحقائق نصحنا أطباء نائب الرئيس والمستشارون الطبيون للحملة بأنه لا حاجة لدخول نائب الرئيس فى عزل صحى".