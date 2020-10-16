دوي صافرات الإنذار في الأردن إيذانا بسريان حظر التجول الشامل

قال مصدر أمني أردني اليوم الخميس، إن صافرات الإنذار دوت في جميع محافظات المملكة إيذانا ببدء حظر التجول الشامل لمدة 48 ساعة.

ووفقًا لوكالة "عمون" الأردنية، يبدأ سريان حظر التجول الشامل الذي يعد الأول في عهد حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، عند الواحدة من ليل الخميس الجمعة، وتنتهي مدة حظر التجول في تمام الساعة الواحدة من فجر الأحد.

وبعد انتهاء ساعات حظر التجول الشامل، تبدأ ساعات حظر التجول الجزئي المعتادة، التي يُسمح خلالها للمواطنين المصرح لهم فقط بالخروج، والتي تستمر حتى الساعة السادسة صباحا.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، علي العايد، أعلن في وقت سابق استمرار العمل بقرار فرض حظر التجول الشامل في جميع محافظات المملكة، ليومي الجمعة والسبت.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل حصيلة قياسية يومية جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت وزارة الصحة الأردنية، أنها سجلت 2459 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بينها 2456 حالة محلية، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 33009 حالة.

كما سجلت الوزارة 25 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 282 حالة وفاة.

ودعت وزارة الصحة الجميع للالتزام بأوامر الدفاع، واتباع معايير السلامة والوقاية، وارتداء الكمامات، وعدم إقامة التجمعات لأكثر من 20 شخصا، واستخدام تطبيقي "أمان" و"صحتك".