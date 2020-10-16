كورونا يعود أشرس| تحذيرات في إيطاليا: نحتاج تدابير أكثر صرامة لإبطاء زحف الوباء

أكد وزير الصحة الإيطالي السابق جيرولامو سيرشيا، إنه يجب على إيطاليا مواجهة الانتشار السريع لـ كورونا من خلال تعزيز تدابير الرقابة في وسائل النقل العام والمدارس.

ووقع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي مرسومًا يجعل أقنعة الوجه إلزامية في جميع الأماكن العامة في الهواء الطلق وفرض حظر تجول في منتصف الليل على المطاعم في محاولة لمواجهة عودة ظهور الفيروس إلى الدولة الأوروبية الأكثر تضررًا.

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وبينما رحب سيرشيا بالإجراءات الجديدة باعتبارها "متوازنة تمامًا" ، قال إنه يمكن تعزيز الاستجابة الوطنية بشكل أكبر من خلال معالجة اللوائح الخاصة بالنقل العام والتعليم العالي.

وفي إشارة إلى أن الجامعات في إيطاليا فقط قد تحولت إلى التعلم عن بعد بينما واصلت المدارس العمل كالمعتاد، قال سيرشيا: "ربما نحتاج إلى إعادة النظر في ذلك، وإعادة النظر في أن الصفوف الأخيرة من المدارس الثانوية يمكنها أيضًا البقاء في المنزل".

واعتادت إيطاليا أن تكون البلد الأكثر تضررًا في أوروبا عندما ظهر فيروس كورونا لأول مرة في القارة. بعد تخفيف قصير للإجراءات التقييدية في إيطاليا خلال الصيف، وأدى الخريف إلى عودة ظهور الحالات.

وأكدت السلطات الصحية الإيطالية أمس 7332 حالة جديدة يوميًا، وهي أعلى زيادة يومية على الإطلاق للبلاد.

وحتى اليوم الخميس، بلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا 372799 حالة ، بما في ذلك عدد القتلى 36289 شخصًا.