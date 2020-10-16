البرازيل تسجل 713 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل 713 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية و28523 حالة إصابة جديدة.



سجلت البرازيل 713 حالة وفاة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية و28523 حالة إصابة جديدة. وذكرت وزارة الصحة البرازيلية اليوم أنه بهذه الحصيلة يبلغ إجمالى عدد المصابين بالفيروس فى البلاد خمسة ملايين و 169386 إصابة و 152460 حالة وفاة.

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