هولندا تستدعى سفير روسيا لهذا السبب

وقال وزير الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، فى بلاغ لبرلمان بلاده: :يشعر مجلس الوزراء بأسف بالغ من قرار روسيا أحادى الجانب ويشدد على التزامه بمواصلة المحادثات بهدف وضع حل سيتيح تعويض المعاناة والأضرار الضخمة الناجمة عن كارثة الرحلة MH17".
وذكر بلوك أنه تم اليوم استدعاء السفير الروسى إلى وزارة الخارجية وجرى إبلاغه بهذه المعلومات، مشددا على أن هولندا "لا تستبعد أى خيارات لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين".
وقد أعلنت وزارة الخارجية الروسية، فى وقت سابق من الخميس، وقف مشاركة موسكو فى المشاورات الثلاثية مع أمستردام وكانبرا بشأن تحطم طائرة "بوينغ" الماليزية فى شرق أوكرانيا عام 2014، الذى أسفر عن مقتل 298 شخصا، بسبب "الإجراءات الهولندية غير الودية".
وأوضحت وزارة الخارجية أنه دون انتظار نتائج المشاورات، وبعد مرور 3 جولات فقط، اختارت هولندا مسارا مختلفا وقدمت شكوى ضد روسيا فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
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