أفرجت السلطات السودانية، أمس الخميس، عن وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس السابق عمر البشير، وذلك بعد ساعات من إعادة القبض عليها من قبل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالضمان.
ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن مصادر قولها: "قبضت سلطات اللجنة، الأربعاء، على زوجة البشير من منزلها في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أقل من 24 ساعة من الإفراج عنها للتحقيق معها في قضايا فساد تتعلق بأراض".
واعتقلت السلطات وداد بابكر للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، بتهم فساد مال وتجاوزات في منظمة سند الخيرية المملوكة لها، إلى جانب امتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية.
والشهر الماضي طالبت هيئة الدفاع عن وداد بإطلاق سراحها لتلقي العلاج بعد تدهور حالتها الصحية داخل السجن ونقلها للمستشفى للعلاج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد ساعات من اعتقالها.. السلطات السودانية تفرج عن زوجة البشير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.