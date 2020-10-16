بعد ساعات من اعتقالها.. السلطات السودانية تفرج عن زوجة البشير

أفرجت السلطات السودانية، أمس الخميس، عن وداد بابكر، الزوجة الثانية للرئيس السابق عمر البشير، وذلك بعد ساعات من إعادة القبض عليها من قبل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد بالضمان.

ونقلت شبكة "إرم نيوز" عن مصادر قولها: "قبضت سلطات اللجنة، الأربعاء، على زوجة البشير من منزلها في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد أقل من 24 ساعة من الإفراج عنها للتحقيق معها في قضايا فساد تتعلق بأراض".

واعتقلت السلطات وداد بابكر للمرة الأولى في ديسمبر الماضي، بتهم فساد مال وتجاوزات في منظمة سند الخيرية المملوكة لها، إلى جانب امتلاك أراض سكنية وعقارات وحسابات بنكية.

والشهر الماضي طالبت هيئة الدفاع عن وداد بإطلاق سراحها لتلقي العلاج بعد تدهور حالتها الصحية داخل السجن ونقلها للمستشفى للعلاج.