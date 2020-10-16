عطل عالمي يضرب موقع تويتر

تعرض موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" منذ قليل، إلى عطل عالمي مفاجئ تسبب في مشكلات تتعلق بالولوج إليه من قبل ملايين من مستخدميه حول العالم.
وفشل مستخدمو "تويتر" في كتابة التغريدات أو التصفح عبر الموقع بشكل عام.
ولم تصدر شركة "تويتر” حتى الآن بيانًا بشأن العطل.
يذكر أن آخر عطل كبير على مستوى عالمي تعرض له "تويتر" كان في فبراير الماضي، ورغم ذلك كان المستخدمون يستطيعون نشر التغريدات التي كانت تم جدولتها أو عن طريق برامج النشر Third party.
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