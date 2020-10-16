بسبب قضية بوينج.. ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرد تجاريا على الاتحاد الأوروبي إذا فرض رسوما جمركية على المنتجات الأمريكية، بعد موافقة منظمة التجارة العالمية على فرض الرسوم بسبب قضية "بوينج".

وقال ترامب في تصريحات صحيفة قبل الانطلاق إلى نورث كارولينا يوم الخميس: "سنرى ما سيحدث.. إذا ضربونا، فسنرد بقوة أكبر مما يفعلون.. إنهم لا يريدون فعل أي شيء، يمكنني أن أضمن ذلك".

وسمحت منظمة التجارة العالمية هذا الأسبوع للاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات تجارية ضد الولايات المتحدة بنحو 4 مليارات دولار، بسبب المساعدات غير المبررة من واشنطن لشركة "بوينج" لصناعة الطائرات.

وأكدت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تفضل التفاوض مع الولايات المتحدة قبل فرض عقوبات تجارية، لكن لم يتضح إذا كان ترامب مستعدا لهذا المسار، بناء على تهديده يوم الخميس.

وأصدرت منظمة التجارة العالمية هذا التفويض وقتها بعد الاعتراف بالآثار السلبية لبوينغ، على حملات بيع الطائرات الخمس التي فازت بها شركة "إيرباص" بين 2011 و2013، معتبرة أن الشركة الأمريكية كانت ستفوز بها دون دعم من أوروبا.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دخل المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية لإعادة انتخابه، ومتأخر في استطلاعات الرأي، لكن الرسائل القوية في الملفات التجارية من الجوانب التي يلعب عليها بشكل أفضل بين أنصاره.

وتفاخر ترامب يوم الخميس بأنه "فاز" بحكم قبل عام، أعطت بموجبه منظمة التجارة العالمية الضوء الأخضر لواشنطن لفرض رسوم على منتجات من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مقابل 7.5 مليارات دولار.