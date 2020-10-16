إصابات كورونا في أمريكا تتجاوز 8 ملايين حالة

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوز الـ8 ملايين حالة.

وفي وقت سابق، استبعد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن يتم إقرار حزمة مساعدات اقتصادية للحد من تداعيات فيروس كورونا على الأمريكيين قبل الاستحقاق الرئاسي المقرر في الثالث من نوفمبر.

يأتي ذلك بعد أن اقترح مونتشين أن تكون قيمة هذه الحزمة في حدود 1,8 تريليون دولار، في حين تطالب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن ترفع قيمة هذه الحزمة إلى 2,2 تريليون دولار، وهو ما يعتبره وزير الخزانة "بعيدا جدا" عن موقفه.

ويتعرض البيت الأبيض والديمقراطيون والجمهوريون في الكونجرس لضغوط متنامية للتوصل لاتفاق بشأن التحفيز المالي لمساعدة الأمريكيين على تخطي أزمة الجائحة التي أودت بحياة نحو 216 ألفا وألحقت أضرارا بالاقتصاد.

لكن الجانبين منقسمان بشأن العديد من الأولويات. ويقاوم الجمهوريون في مجلس الشيوخ مقترحا قدمه منوتشين الأسبوع الماضي بأن تكون الحزمة بقيمة 1,8 تريليون دولار إذ يقولون إن المبلغ ضخم جدا. وتقول بيلوسي المنتمية للحزب الديمقراطي في المقابل إن هذا المبلغ غير كاف وتدعو لحزمة بقيمة 2,2 تريليون دولار.