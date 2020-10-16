البنتاجون: مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة خلال غارة أمريكية بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الجمعة، مقتل قياديين بارزين في تنظيم القاعدة خلال غارة أمريكية شمال سوريا.

ومساء الخميس، أفادت وسائل إعلام محلية سورية بأن العملية كانت في ريف إدلب الغربي بالشمال السوري، مرجحة أن من بين القياديين اللذين قتلا، القاضي في تنظيم "حراس الدين" أبو ذر المصري إلى جانب شخصين آخرين.

ويأتي الاستهداف في ظل "حملة سرية" أمريكية ضد التنظيم في إدلب بالشمال السوري، بحسب ما تحدث به مسئول أمريكي لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن المسئول في مكافحة الإرهاب، لم تذكر اسمه، قوله إن هناك "حملة سرية لتدمير قيادة الجماعة، دون تقديم تفاصيل محددة، معظمها لا يزال سريًا".

وتزامن ذلك مع إعلان مدير المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب كريستوفر ميللر عن معاناة تنظيم "حراس الدين" في إدلب جراء الخسائر المتتالية التي مني بها.

وقال ميللر إن "حراس الدين، وهو مجموعة مكونة من عدد من مقاتلي القاعدة، عانى من خسائر متتالية لقادة رئيسيين بسبب النزاعات مع الفصائل المتطرفة الأخرى والصراع مع جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) الأمر الذي أعاق نمو التنظيم".