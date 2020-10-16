غارة أميركية تستهدف قيادات في تنظيم القاعدة بإدلب السورية

أفادت أنباء بمقتل اثنين من قيادات تنظيم القاعدة في غارة أميركية بطائرة مسيرة في محافظة إدلب السورية.

وبحسب التقارير فقد أسفرت الغارة عن مقتل القياديين؛ أبي ذر المصري وأبي يوسف المغربي، وهما قياديان ينتميان لحركة حراس الدين، وهي جماعة متشددة تتبع تنظيم القاعدة في سوريا. وكانت قد ذكرت تقارير عن مقتل إبي ذر المصري من بين قياديين آخرين في تنظيم حراس الدين في غارة أميركية بطائرة مسيرة عام 2019، الأمر الذي سيبدد تلك الشائعات في حال تأكيد الضربة الجديدة.

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