عطل مفاجئ في شبكة تويتر وجدل حول أسبابه!

أصاب عطل مفاجئ موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي وسط جدل حول الأسباب التي أدت إلى تعطل الشبكة وفي خضم الحرب بين حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفيسبوك وتويتر بشأن منشورات تنتقد منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ولم يتمكن عدد كبير من المستخدمين من الوصول إلى الموقع الخاص بالشبكة عبر الويب وحتى عبر تطبيقات الأجهزة المحمولة، حيث سجل موقع داونديتكتور Downdetector أكثر من 57 ألف شكوى تبلغ بالعطل بحلول الساعة 10 مساء بتوقيت غرينيتش.

واشتكى أغلب المستخدمين، نحو 60 بالمائة، من وجود خلل في عمل الموقع، بينما تحدث 27 بالمئة عن مشاكل عند الدخول إلى تطبيق "تويتر" في نظام التشغيل "آي أو إس" و12 بالمئة اشتكوا على عمل المنصة في "أندرويد".

وقال متحدث باسم تويتر إن الشركة كانت على علم بالمشكلة وتعمل على إصلاحها، مضيفا: "ليس لدينا دليل على خرق أو اختراق أمني، ونحقق حاليًا في الأسباب الداخلية".

ويأتي هذا العطل بعد أشهر من قرصنة عدد من الحسابات الكبرى على تويتر، بما فيها حساب الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وجو بايدن والملياردير الأميركي جيف بيزوس والعارضة الأميركية كيم كارداشيان.

من جهته، غرد الناشط السياسي الأميركي جاك بوسوبيك على حسابه على تويتر واصفا العطل الذي أصاب موقع تويتر بوسم يقول فيه إنها: "حرب".

وتتعرض مواقع تويتر وفيسبوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي لضغوط متزايدة لمنع اختراق منصاتها قبل الانتخابات الأميركية في 3 نوفمبر، مع محاولاتها لتضييق الخناق على نشر المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة.

كما تتعرض هذه الشركات أيضا للضغوط من أجل بذل المزيد من الجهد لتنظيم المحتوى الذي يظهر على منصاتها ، حيث تستعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لوضع مسودة لوائح مخصصة لشركات التواصل الاجتماعي بعد التماس تم تقديمه في وقت سابق من هذا العام من قبل إدارة ترامب.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد شن هجوما على موقعي "فيسبوك" و"تويتر"، لحظرهما مؤقتا مقالا مثيرا للجدل نشرته صحيفة "نيويورك بوست"، يزعم أنه يفضح تعاملات فاسدة ربطت منافسه جو بايدن وشركة غاز أوكرانية كانت تشغل هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق.

وقالت حملة ترامب، التي تحظى بنحو 2.2 مليون متابع على تويتر في تغريدة جديدة إنها تعيد نشر "مقطع الفيديو الذي لا يريد تويتر أن تشاهدوه"، ولم يرد تويتر على طلب للتعليق على سبب إلغاء حظر الحساب.

وظهرت في الفيديو عبارة "جو بايدن كاذب كان يخدع بلادنا لأعوام".

وقال تويتر في وقت سابق، إن المقطع انتهك قواعده حول نشر معلومات خاصة، مضيفاً أن الحساب يحتاج لمحو المنشور لتتسنى له متابعة التغريد.

وتحدث ترامب عن رفع دعوى قضائية، إلا أن موقع تويتر قال الأربعاء إن المنشور انتهك سياسته حول "المواد المقرصنة" والتي تمنع توزيع محتوىً بعد الحصول عليه بالقرصنة ويحوي معلومات خاصة أو أسرارا تجارية أو يعرض حياة الآخرين للخطر.