ترامب: لا أدين بأي مبالغ مالية لروسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه ليس مدينًا بأي مبالغ مالية لروسيا أو أي جهات أخرى.

جاء ذلك خلال ثاني ثاني مناظره انتخابية في مواجهة بين ترامب وبايدن حيث يردان على أسئلة الناخبين مباشرة لكن كل منهما على محطة تليفزيونية مختلفة.

وأضاف ترامب عند سؤاله حول إقرارته الضريبية: "إدارة الضرائب تعاملني بشكل سيء ويعمل فيها أشخاص عينتهم الإدارة السابقة".

يشكل ذلك الفصل الأخير في مسلسل المناظرات التلفزيونية التي أطلقت بعد إعلان ترامب إصابته بفيروس كورونا في الأول من اكتوبر.

ويتقدم نائب الرئيس الأمريكي السابق بفارق عشر نقاط تقريبا على المستوى الوطني في استطلاعات الرأي للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر، وخصوصا لكن بهامش أضيق في الولايات المتحدة التي تحسم نتيجة الانتخابات لأنها يمكن أن تنتقل من حزب الى آخر.

واتهم دونالد ترامب الذي انتقد بقسوة خصمه، جو بايدن بأنه "سياسي فاسد" خلال تجمع حاشد في دي موين بولاية أيوا. وقال إنه "لا ينبغي حتى السماح له بالترشح" للبيت الأبيض.