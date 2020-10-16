أميركا.. معدل الإصابات بكورونا يقلق خبراء الصحة

يستمر عدد كبير من الولايات الأميركية بالإبلاغ عن اتجاه تصاعدي في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ما يثير قلق خبراء الصحة في البلاد، وخاصة بسبب تزامنه مع اقتراب الأشهر الأكثر برودة.

وقد تم تسجيل 59494 حالة إصابة جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم الأربعاء لوحده، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

وصباح الخميس، بلغ متوسط عدد حالات الإصابة الجديدة في أميركا 52345 يوميا، بزيادة قدرها 16 في المئة عن الأسبوع السابق.

وقال الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الخميس، إن هذا النوع من الانتشار "مقلق للغاية". وأضاف في مقابلة مع برنامج "صباح الخير أميركا" على قناة "أي بي سي"، أن خطورة المشكلة تكمن بتزامنها مع فصل الخريف، واقتراب الشتاء، حين تتدنى درجات الحرارة في البلاد.

وسجلت 35 ولاية أميركية زيادات في حالات الإصابة الجديدة بنسبة تفوق 10 في المئة، خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع الذي سبقه. في حين أظهرت ثلاث ولايات فقط، هي لويزيانا وكنتاكي وفيرمونت، انخفاضا في الحالات الجديدة بنسبة تزيد عن 10 في المئة هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع السابق.

ومنذ يوم الأحد، بلغت إصابات كورونا الجديدة في 21 ولاية، أعلى المعدلات الأسبوعية المسجلة فيها منذ بدء الجائحة، وفقا لبيانات جونز هوبكنز.

وبشكل عام، أصاب الفيروس أكثر من 7.9 مليون شخص، وأدى لوفاة أكثر من 217 ألفا في الولايات المتحدة.

ونشرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بيانات جديدة الخميس، توقعت فيها ارتفاع الوفيات بسبب جائحة كورونا في الولايات المتحدة، إلى ما بين 229 ألفا و 240 ألفا، بحلول يوم السابع من نوفمبر.