بايدن: ترامب يستمر فى عدم فعل أى شىء لمواجهة كورونا

وأضاف بايدن خلال ثانى مناظرة انتخابية أمام ترامب، أن الرئيس كان دائمًا يقول أشياءً غير صحيحة، وأنه أضاع العديد من الفرص الثمينة، متهمًا إياه بالإدلاء بمعلومات غير دقيقة بشأن اللقاح ضد كورونا.
وأكد بايدن أنه لو كان رئيسًا للولايات المتحدة، فإنه كان سيتبع الخطة التى كان قد وضعها باراك أوباما لكافحة الأوبئة، والتى كانت تتضمن إرسال فريق أمريكى إلى الصين لجمع المعلومات عن الفيروس.
وتابع: "كان على ترامب وإدارته حث الأمريكيين على ارتداء أقنعة الوجه كوسيلة للحد من انتشار المرض".
وامتنع المرشح الديمقراطى عن الرد على ما إذا كان سيأمر بتلقيح جميع الأميركيين ضد كورونا أم لا.
ويواجه ترامب أسئلة الناخبين لمدة 60 دقيقة فى حدث تستضيفه شبكة "إن بى سى"، فيما يظهر بايدن فى نفس التوقيت على ABC لمدة 90 دقيقة،، وذلك بعد إلغاء المناظرة التى كانت ستجمع بين الطرفين بسبب إصابة ترامب بفيروس كورونا.
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