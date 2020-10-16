فى حدثين منفصلين.. بدء مناظرة افتراضية بين ترامب وبايدن

انطلقت منذ قليل المناظرة الافتراضية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطى فى انتخابات الرئاسة المقبلة جو بايدن، حيث سيواجه كل منهما أسئلة الناخبين فى حدثين منفصلين.





وأوضحت "سى إن إن" القضايا التى سيتطرق الطرفان لمناقشتها خلال المناظرة وهى كالآتى: 1- استراتيجية الرئيس ترامب فى مواجهة فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19". 2- ملفى المحكمة العليا والرعاية الصحية، وترشيح ترامب لآيمى كونى باريت كرئيسة للمحكمة العليا. 3- الأسئلة التى حاول بايدن تفاديها، مثل رأيه فى زيادة عدد مقاعد المحكمة العليا، إذ أن الموافقة على باريت قد يعطى المحافظين أغلبية 6-3 مقاعد فى المحكمة. ويواجه ترامب أسئلة الناخبين لمدة 60 دقيقة فى حدث تستضيفه شبكة "إن بى سي"، فيما يظهر بايدن فى نفس التوقيت على ABC لمدة 90 دقيقة،، وذلك بعد إلغاء المناظرة التى كانت ستجمع بين الطرفين بسبب إصابة ترامب بفيروس كورونا.

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