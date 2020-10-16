ترامب : الديمقراطيون عقبة أمام المساعدات لمصابى كورونا

وأضاف ترامب خلال ثانى مناظرة انتخابية أمام منافسه الديمقراطى جو بايدن: "لدى شعور بأننى سأفوز بالانتخابات وأريده فوزا نظيفا وأنا مع نقل سلس للسلطة ولكننى سأفوز ولن يكون هناك نقل للسلطة".
وتابع: "إدارتى نجحت فى تخفيض تكلفة الرعاية الصحية.. والديمقراطيون يمثلون عقبة أمام إقرار المساعدات للمصابين بكورونا".
وأوضح ترامب أنه كان الوحيد الذى اتخذ قرارًا بحظر السفر بسبب كورونا، مشيرًا إلى أن أن كبير خبراء الأمراض المعدية فى الولايات المتحدة، أنتونى فاوتشى وصف ذلك بأنه "عمل رائع".
ويواجه ترامب أسئلة الناخبين لمدة 60 دقيقة فى حدث تستضيفه شبكة "إن بى سى"، فيما يظهر بايدن فى نفس التوقيت على ABC لمدة 90 دقيقة،، وذلك بعد إلغاء المناظرة التى كانت ستجمع بين الطرفين بسبب إصابة ترامب بفيروس كورونا.
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