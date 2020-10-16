أعلنت الحكومة الكندية اليوم الخميس فرض عقوبات على 31 مسؤولا إضافيا فى بيلاروسيا، مما يزيد الضغط الدولى على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو لإيجاد حل تفاوضى للاحتجاجات الجماهيرية التى تطالبه بالتخلى عن السلطة.





وفرضت كندا والمملكة المتحدة معا الجولة الأولى من العقوبات الشهر الماضى. وقالت كندا، فى بيان اليوم، إن العقوبات جرى تنسيقها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى "ردا على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان"، وفقا للبيان. ولم ترد تفاصيل بشأن من تستهدف هذه العقوبات، التى تهدف بشكل أساسى دعم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية فى مينسك ضد لوكاشينكو. وقال وزير الخارجية الكندى فرانسوا-فيليب شامبين "إجراءات اليوم تدعم الجهود الدولية الأوسع سعيا للتوصل إلى حل دبلوماسى للأزمة فى بيلاروسيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كندا تعلن فرض عقوبات على 31 مسؤولا فى بيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.