برلمان قرغيزستان يرفع حالة الطوارئ

صوت برلمان قرغيزستان، اليوم الجمعة، لإنهاء حالة الطوارئ المفروضة فى العاصمة بشكك، فى الوقت الذى أعلن فيه رئيس الوزراء صدر جباروف، تولى الرئاسة مؤقتًا بشكل رسمى لتعزيز سلطاته.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، كان الرئيس السابق سورونباى جينبيكوف، الذى استقال أمس الخميس، فرض حالة الطوارئ فى قيزغستان، وأمر الجيش بالانتشار فى العاصمة بشكك الأسبوع الماضى، وسط اضطرابات بسبب الانتخابات البرلمانية التى جرت يوم 4 أكتوبر، ورفضت المعارضة نتائجها. ورفض البرلمان خلال جلسته، اليوم الجمعة، تولى بك عيساييف للرئاسة، باعتباره الأول فى ترتيب السلطة بموجب الدستور، واختاروا بدلاً منه جباروف الذى أخرجه أنصاره من السجن، وانتخبه البرلمان رئيسًا للوزراء سريعًا.

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