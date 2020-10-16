ارتفاع ضحايا الهجوم على موكب شركة النفط فى باكستان

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد القتلى فى هجوم استهدف موكب شركة النفط والغاز الباكستانية بمدينة أومار إلى 14 قتيلاً، بينهم 7 جنود من القوات شبه العسكرية، و7 من الحرس الخاص بالشركة.





وبحسب البيانات الرسمية فى باكستان، كان رجال الأمن يرافقون موكبا لشركة تنمية النفط والغاز المحدودة "أو.جى.دى.سى.ال" على طريق ساحلى سريع، متجهين من مرفأ جوادار فى إقليم بلوخستان المضطرب، إلى مدينة كراتشى.

وقال بيان وحدة العلاقات العامة بالجيش الباكستانى، إن "موظفى الشركة نجحوا فى الهرب من الهجوم، إلا أن 14 من أفراد رجال الأمن قتلوا خلال الهجوم"، لافتًا إلى إغلاق المنطقة مع بدء عمليات واسعة للبحث عن منفذى الهجوم.

وتشهد منطقة بلوخستان الباكستانية الغنية بالمعادن على مدى عقود تمردًا للانفصاليين الراغبين فى الانفصال بالإقليم عن دولة باكستان، حيث يعتبرون إن هناك استغلال للموارد فى المنطقة.

ويعد الهجوم هو الثانى الذى تشهده باكستان خلال 24 ساعة مضت، حيث قتل 6 جنود بينهم ضابط فى هجوم منفصل شمال غرب البلاد، مساء الأربعاء.