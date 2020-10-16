ارتفاع ضحايا الهجوم على موكب شركة النفط فى باكستان

وبحسب البيانات الرسمية فى باكستان، كان رجال الأمن يرافقون موكبا لشركة تنمية النفط والغاز المحدودة "أو.جى.دى.سى.ال" على طريق ساحلى سريع، متجهين من مرفأ جوادار فى إقليم بلوخستان المضطرب، إلى مدينة كراتشى.
وقال بيان وحدة العلاقات العامة بالجيش الباكستانى، إن "موظفى الشركة نجحوا فى الهرب من الهجوم، إلا أن 14 من أفراد رجال الأمن قتلوا خلال الهجوم"، لافتًا إلى إغلاق المنطقة مع بدء عمليات واسعة للبحث عن منفذى الهجوم.
وتشهد منطقة بلوخستان الباكستانية الغنية بالمعادن على مدى عقود تمردًا للانفصاليين الراغبين فى الانفصال بالإقليم عن دولة باكستان، حيث يعتبرون إن هناك استغلال للموارد فى المنطقة.
ويعد الهجوم هو الثانى الذى تشهده باكستان خلال 24 ساعة مضت، حيث قتل 6 جنود بينهم ضابط فى هجوم منفصل شمال غرب البلاد، مساء الأربعاء.
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