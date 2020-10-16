ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تبحث مع مسؤولين بالدوحة خطة تحويل التمويلات القطرية لحركة حماس فى قطاع غزة للتوصل الى تهدئة طويلة المدى بقطاع غزة.
وكشفت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الجمعة، النقاب عن اجتماعات ومباحثات، جرت مؤخرا بين ممثلين عن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ومسؤولين قطريين، لبحث آليه إدخال لاتمويلات القطرية لحماس.
وأشارت "معاريف"،إلى أن المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي، يعتقدون أن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، سيؤدي الى زعزعة الاستقرار الأمني بالجنوب.
وقال مصدر أمني إسرائيلي،مؤخرا إن المتغيرات الحالية تدفع حماس والجهاد الإسلامي لتصعيد الوضع، وإضافة إلى ذلك، فإن الأوساط الأمنية الإسرائيلية ليست متفائلة بشأن الجهود المبذولة لإيجاد حل لقضية الأسرى، وهي المسألة التي تشترط إسرائيل تسويتها قبل توقيع أي تسوية طويلة في قطاع غزة.
وأوعز الجيش الإسرائيلي لقواته أن تستعد لجولة قتال جديدة على جبهة قطاع غزة، نهاية شهر أكتوبر الجاري،وترى المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، أن الوضع المتدهور بغزة، بما في ذلك ازدياد تفشي فيروس كورونا وحاجة حماس إلى معدات طبية، والأموال القطرية المتوقع أن تنتهي قريبًا، وكذلك الغضب من العلاقات الجديدة بين إسرائيل ودول عربية، بالإضافة إلى الانتخابات الأميركية، قد تدفع حماس نحو التصعيد، من خلال إطلاق البالونات الحارقة والصواريخ.
ورجحت مصادر أمنية إسرائيلية، أن تعود حركة حماس لاستئناف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات غلاف غزة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تل أبيب والدوحة تبحثان خطة التمويلات القطرية لـ حماس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.