تل أبيب والدوحة تبحثان خطة التمويلات القطرية لـ حماس

ذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، تبحث مع مسؤولين بالدوحة خطة تحويل التمويلات القطرية لحركة حماس فى قطاع غزة للتوصل الى تهدئة طويلة المدى بقطاع غزة.

وكشفت الصحيفة العبرية، صباح اليوم الجمعة، النقاب عن اجتماعات ومباحثات، جرت مؤخرا بين ممثلين عن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، ومسؤولين قطريين، لبحث آليه إدخال لاتمويلات القطرية لحماس.

وأشارت "معاريف"،إلى أن المنظومة الأمنية والجيش الإسرائيلي، يعتقدون أن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، سيؤدي الى زعزعة الاستقرار الأمني بالجنوب.