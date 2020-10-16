منع تعيينهم.. الكويت تصدر قرارا عاجلا بشأن الوافدين

أصدر ديوان الخدمة المدنية في الكويت،قرارا بمنع تعيين الوافدين في أي جهة كانت حيث قال إنه حال مخاطبة الديوان بذلك، فإنه سيتم رفض الموضوع تطبيقًا لسياسة الإحلال.

وكانت بلدية الكويت قد رفعت مقترحًا إلى ديوان الخدمة المدنية لاستبدال عقود الموظفين الوافدين العاملين لديها من العقد الثاني إلى عقد بند الاستعانة بخدمات ولكن المقترح قوبلل بالرفض.

وكان مجلس الخدمة المدنية الكويتي قد حقق نجاحا ملحوظا في إحلال المواطنين الكويتيين في كثير من الوظائف داخل القطاع الحكومي؛ وذلك في 13 قطاعًا من أصل 16، كانت مستهدفة منذ عام 2017 ولمدة 5 سنوات.

ووفق التقرير الصادر عن ديوان الخدمة المدنية الكويتي أن النسب في القطاعات الـ13 التي جرى إحلال العمالة الكويتية فيها تجاوزت %95 في 9 قطاعات، علاوة على إتمام خطة الإحلال في 5 قطاعات.

واشار التقرير الي أن إجمالي نسبة الكويتيين في القطاع الحكومي %79 يقابلهم %21 للمقيمين من دون العسكريين، حيث بلغ إجمالي المواطنين 297335 مواطنًا، يقابلهم 77421 مقيمًا فقط.

وذكر التقرير ان المقيمين العاملين في القطاع الحكومي الكويتي توزع مابين 34375 منهم في القطاع الطبي والصحي و24184 في وظائف التدريس والتعليم والتدريب، و7817 في الخدمات.