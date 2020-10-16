اقرأ أيضا:
ويبلغ ارتفاع جبل كليمنجارو 19443 قدمًا (5926 مترًا) ، ويمثل أعلى جبل في أفريقيا، حيث اندلعت الحرائق على منحدرات جبل كليمنجارو، منذ يوم الأحد والتى تستمر لليوم الخامس على التوالي.
وقد انضم مئات المتطوعين من القرى المحلية إلى رجال الإطفاء الذين يتسابقون لوقف الحريق الذي يهدد بتدمير واحد من أغنى النظم البيئية وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تحولت مساحات شاسعة من الغابات والشجيرات المنخفضة إلى جمر، وأظهرت مقاطع فيديو وصور من مكان الحادث، المتطوعين وهم يكافحون لإخماد الحرائق.
وأحرز رجال الإطفاء في البداية تقدما في إطفاء أجزاء من الحريق، لكن الرياح القوية أدت إلى نشوب حرائق شديدة على مدار الأيام الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لإخماد نيران جبل كليمنجارو.. تنزانيا تخطط للاستعانة بطائرات هليكوبتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.