لإخماد نيران جبل كليمنجارو.. تنزانيا تخطط للاستعانة بطائرات هليكوبتر

وقال هاميسي كيجوانجالا وزير السياحة التنزاني على تويتر "ما زلنا نحارب حريق جبل كليمنجارو.. العمل أصعب مما كنا نعتقد في وقت سابق.. التحدي يتمثل في الرياح القوية والأعشاب الجافة والنباتات"، مضيفا أنه " حالما تكتمل الترتيبات اليوم قد نبدأ في استخدام المروحيات والطائرات للتصدي للحريق".

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ويبلغ ارتفاع جبل كليمنجارو 19443 قدمًا (5926 مترًا) ، ويمثل أعلى جبل في أفريقيا، حيث اندلعت الحرائق على منحدرات جبل كليمنجارو، منذ يوم الأحد والتى تستمر لليوم الخامس على التوالي.

وقد انضم مئات المتطوعين من القرى المحلية إلى رجال الإطفاء الذين يتسابقون لوقف الحريق الذي يهدد بتدمير واحد من أغنى النظم البيئية وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تحولت مساحات شاسعة من الغابات والشجيرات المنخفضة إلى جمر، وأظهرت مقاطع فيديو وصور من مكان الحادث، المتطوعين وهم يكافحون لإخماد الحرائق.