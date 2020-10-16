بتهمة الانتماء لـ داعش..الحكم على مصري بالمؤبد في الكويت

اصدرت محكمة التمييز الكويتية ، برئاسة المستشار صالح المريشد، قرارا بتأييد حكم محكمة الاستئناف الصادر بحق وافد مصري الجنسية، والقاضي بالحبس المؤبد بـتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الارهابي والشروع بقتل خمسة أميركيين على الدائري السادس واتلاف مركبة عسكرية أميركية.

كانت النيابة العامة الكويتية قد اسندت للمتهم القيام بالشروع بقتل جنود في الجيش الأميركي داخل الكويت، والاشتراك في تنظيم داعش والقيام بعمل عدائي ضد أميركا، والإتلاف العمد لمركبة تابعة للجيش الأميركي.

ويُشار الي ان وزارة الداخلية الكويتية كانت قد أعلنت أن الأجهزة الأمنية المختصة ألقت القبض على المتهم ويحمل الجنسية المصرية، إثر حادث تصادم متعمد بين المركبة التي كان يستقلها، وهي مركبة نظافة تتبع إحدى شركات المقاولات المحلية، بمركبة أخرى تقل خمسة من الأميركيين، حيث تبيّن أن الحادث كان مفتعلًا من قبل المتهم.

ولفتت الوزارة الي أنه بعد التحقيقات الأولية من قبل الأجهزة الأمنية المختصة عثر في مركبة المتهم على ورقة بخط يده، تشير إلى تبنيه فكر ما يسمى بتنظيم (داعش) الإرهابي ومبايعته لهذا التنظيم، وحزام ومواد يشتبه في أنها مواد متفجرة تنبئ عن تخطيطه لعمل إرهابي.

وأشارت الوزارة إلى أنه «لم تلحق أي إصابات بالأميركيين من جراء الحادث، بينما أصيب المتهم بكسور نقل على إثرها للمستشفى في حراسة أمنية.