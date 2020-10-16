أوكرانيا تسجل 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، كان آخر رقم قياسى سجلته أوكرانيا يوم 9 أكتوبر الجارى، عندما سجلت البلاد 5804 إصابة بالفيروس التاجى، إذ تسجل البلد الأوروبى أكثر من 5 آلاف إصابة جديدة يوميًا منذ بداية أكتوبر الجارى، ما دفع الحكومة الأوكرانية لتمديد إجراءات العزل العام حتى نهاية العام الجارى 2020.
كما سجلت أوكرانيا 5394 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، بينها 92 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
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