أفغانستان: إصابة 13 مواطنًا فى انفجار بحفل زفاف

ووفقًا لوكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس"، أوضح سناء الله روحانى، المتحدث باسم شرطة ولاية بدخشان، أن حادث الانفجار وقع مساء أمس الخميس، بمنطقة بيتاش، حيث ألقى شخص مجهول بقنبلة يدوية على المشاركين فى حفل الزفاف".

وأكد روحانى، أن حادث الانفجار أسفر عن إصابة 13 مواطنًا كانوا يشاركوا فى حفل الزفاف.