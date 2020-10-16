رئيس وزراء تايلاند للمتظاهرين : لن أستقيل

وكانت السلطات التايلاندية فرضت حظرًا على التجمعات، صباح أمس الخميس، بعد نحو ثلاثة أشهر من الاحتجاجات التى دعت إلى تقليص سلطات الملك ماها فاجيرالونجكورن وعزل برايوت. وتحدى المتظاهرون الحظر ونظموا واحدة من أكبر الاحتجاجات فى العاصمة بانكوك، مساء الخميس.
وبعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، قال برايوت للصحفيين: "لن أستقيل"، مضيفًا أنه "يجب على الحكومة استخدام مرسوم الطوارئ. علينا المضى قدمًا لأن الوضع يشوبه العنف.. يطبق المرسوم لمدة 30 يومًا أو أقل إذا هدأت الأوضاع".
وحذر تشان أوتشا، مواطنى تايلاند من انتهاك إجراءات الطوارئ، قائلاً "فقط انتظروا وشاهدوا.. إذا أخطأتم فسنلجأ إلى القانون".
ويسعى المتظاهرون إلى عزل برايوت، الذي تولى السلطة لأول مرة في انقلاب 2014، قائلين إنه زور انتخابات العام الماضى للاحتفاظ بالسلطة. ويقول برايوت إن الانتخابات كانت نزيهة. إضافة إلى دعوات لإصلاح النظام الملكى فى البلاد.
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