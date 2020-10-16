روسيا تتخطى 15 ألف إصابة كورونا فى 24 ساعة





أعلنت السلطات الصحية فى روسيا، اليوم الجمعة، تسجيل 15 ألف و150 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 5049 حالة فى العاصمة موسكو وحدها، فى ارتفاع قياسى لإصابات كورونا فى البلاد.

وبحسب بيان اللجنة الروسية الخاصة بمتابعة وباء كورونا، ارتفع بذلك إجمالى الإصابات المؤكدة فى البلاد إلى مليون و369313 حالة منذ دخول الوباء إلى الأراضى الروسية. كما أعلنت السلطات الروسية رصد 232 وفاة جديدة جراء الإصابة بوباء كورونا "كوفيد-19" خلال اليوم السابق، ليصل بذلك إجمالى وفيات الوباء إلى 23723 وفاة.

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